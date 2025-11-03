قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي

ييس توروب
ييس توروب
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير علي الهجوم الذي انفجر من البعض في الساعات الماضية ضد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وأنه ليس على قدر طموحات وأحلام جماهير الفريق.


وقال شوبير في تصريحات إذاعية :"سيبوني أتكلم بصراحة شوية وقلت الكلام ده كثير وهقوله تاني جماهير الأهلي ليها حق على النادي الأهلي ولا تترك الفريق أبدا لكن مش طبيعي إن كولر يمشي عشان خسر من صن داونز في نصف النهائي، وجه عماد النحاس وخد بطولة الدوري لكن الناس قالت عايزين مدرب أجنبي".

وأكمل شوبير: "فالأهلي جاب ريبيرو الإسباني فالراجل جه، وغير طريقة اللعب وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة وتقدم على بورتو البرتغالي 4 مرات في كأس العالم، وبعدين خسر مباراة بيراميدز في الدوري وبرضه حدث صياح كبير جدا واتقال ريبيرو لا يصلح فمشي ورجع عماد النحاس وبرضه اترفض من الجماهير وبعدين جه توروب مدرب كبير جدا في عالم كرة القدم ولا نستطيع الحكم عليه دلوقتي".

وتابع :" هو كل ما حد يزن شوية ويقول لك غير فلان هتروح تغير، عمر إدارة النادي الأهلي ما كانت بتمشي كده، مين اللي بيلعب من جوه النادي في النقطة دي، أكيد معروف وبيلعب لصالح ناس معينة، فلازم إدارة النادي الأهلي تقف وتقول لأ".

واضاف شوبير: "مجلس الأهلي لا يدار إلا من مجلس إدارته جمهور له حقوق لكن مش كل كلمة تتقال لازم نمشّي المدرب ده ونجيب اللاعيب ده والأهلي عودنا دائما على الاستقرار فحتة الاستقرار لازم تكون موجود ومفيش مشكلة تخسر بطولة وتخسر بطولتين وفكرة تجيب لاعيبة ومدرب وتستجيب للضغوط بهذا الشكل يبقى الأمر محتاج وقفة".


واختتم شوبير: "أرجو من إدارة الأهلي إذا الحملة اشتدت على كولر تقول استوب، وهذا الأمر غير مقبول على الاطلاق".

