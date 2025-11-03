عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة نجم الكرة المصرية الأسبق.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "حمدالله على سلامة كابتن حسان شحاتة، أنا قابلت كريم حسن شحاتة وعرفت القصة أيه وقال لي إن هو هيحضر اجتماع اللجنة الفنية في الاتحاد".

وتابع: “كابتن حسن شحاتة خلص تحاليله وهيعمل تحليل تاني أخير وعمل جلسات علاجية جيدة جدا، والطبيب المعالج هيصل خلال اسبوعين ويجري عملية جراحية للكابتن حسن شحاتة”.

وأضاف شوبير: “لكن كابتن حسن حالته المعنوية أفضل بكثير حاليا وربنا يطمنا عليه كابتن حسن من الشخصيات المحترمة اللي كل الناس بتحبه وبتقدره بشكل غير عادي”.