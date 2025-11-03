قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
رياضة

عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة نجم الكرة المصرية الأسبق.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "حمدالله على سلامة كابتن حسان شحاتة، أنا قابلت كريم حسن شحاتة وعرفت القصة أيه وقال لي إن هو هيحضر اجتماع اللجنة الفنية في الاتحاد".

وتابع: “كابتن حسن شحاتة خلص تحاليله وهيعمل تحليل تاني أخير وعمل جلسات علاجية جيدة جدا، والطبيب المعالج هيصل خلال اسبوعين ويجري عملية جراحية للكابتن حسن شحاتة”.

وأضاف شوبير: “لكن كابتن حسن حالته المعنوية أفضل بكثير حاليا وربنا يطمنا عليه كابتن حسن من الشخصيات المحترمة اللي كل الناس بتحبه وبتقدره بشكل غير عادي”.

