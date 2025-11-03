اليوم.. القاهرة تفتتح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري، على الصالة رقم (2) بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم في اللعبة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضورًا كبيرًا من رموز الرياضة والقيادات السياسية، في احتفالية تعكس قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث العالمية.

وأكدت الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، أن الاتحاد أنهى كافة الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث العالمي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية دائمًا جاهزة وحاضرة لاستضافة أكبر البطولات الدولية.

وقدّمت الدكتورة أمل مبدي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين، على دعمه المتواصل لمختلف الألعاب الرياضية، وخاصة رياضات أصحاب الهمم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، وهم:

عبد العزيز درويش، عبد الرحمن بهجت، يوسف شريف، محمد عبد الإله، مروان عماد، محمود محمد، كريم شريف الزيني، عبد الله أحمد، نسرين سعيد، رحمة خالد، مريم عبد الفتاح، نور إسلام، فاطمة عبد الفتاح، وإسراء أحمد.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلًّا من: حازم محمد مديرًا فنيًا، أحمد محمد وحسن محمد مدربين، إيمان جمال مدربة، أحمد علي إداريًا، بينما ترأس البعثة الدكتورة فاطمة فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، ويشغل الدكتور مجدي محمد إسماعيل منصب طبيب المنتخب.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من دول تمثل مختلف القارات، من بينها: مصر، هونج كونج، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، البرتغال، بلغاريا، الصين تايبيه، وماكاو.

وينطلق حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور كل من:

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، رئيسة الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، اللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من رموز الرياضة والقيادات التنفيذية والسياسية.

كما تتولى الدكتورة هويدا مندي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مهام مدير البطولة.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأكيدًا على ثقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمنظمات الرياضية الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، التي أثبتت نجاحها في تنظيم العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، لتواصل مصر تقديم صورة مشرفة لمكانتها على الساحة الرياضية العالمية.