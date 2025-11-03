قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
رياضة

اليوم.. القاهرة تفتتح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول

تنس الطاولة
تنس الطاولة
القسم الرياضي

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري، على الصالة رقم (2) بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم في اللعبة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضورًا كبيرًا من رموز الرياضة والقيادات السياسية، في احتفالية تعكس قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث العالمية.

وأكدت الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، أن الاتحاد أنهى كافة الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث العالمي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية دائمًا جاهزة وحاضرة لاستضافة أكبر البطولات الدولية.

وقدّمت الدكتورة أمل مبدي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين، على دعمه المتواصل لمختلف الألعاب الرياضية، وخاصة رياضات أصحاب الهمم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، وهم:
عبد العزيز درويش، عبد الرحمن بهجت، يوسف شريف، محمد عبد الإله، مروان عماد، محمود محمد، كريم شريف الزيني، عبد الله أحمد، نسرين سعيد، رحمة خالد، مريم عبد الفتاح، نور إسلام، فاطمة عبد الفتاح، وإسراء أحمد.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلًّا من: حازم محمد مديرًا فنيًا، أحمد محمد وحسن محمد مدربين، إيمان جمال مدربة، أحمد علي إداريًا، بينما ترأس البعثة الدكتورة فاطمة فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، ويشغل الدكتور مجدي محمد إسماعيل منصب طبيب المنتخب.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من دول تمثل مختلف القارات، من بينها: مصر، هونج كونج، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، البرتغال، بلغاريا، الصين تايبيه، وماكاو.

وينطلق حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور كل من:
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، رئيسة الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، اللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من رموز الرياضة والقيادات التنفيذية والسياسية.

كما تتولى الدكتورة هويدا مندي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مهام مدير البطولة.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأكيدًا على ثقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمنظمات الرياضية الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، التي أثبتت نجاحها في تنظيم العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، لتواصل مصر تقديم صورة مشرفة لمكانتها على الساحة الرياضية العالمية.

تنس الطاولة بطولة مصر الدولية وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة اتحاد تنس الطاولة

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد مجاهد: رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فريدة عثمان

فريدة عثمان: المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لا تنسى

الكنيست

لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعـ.دام الأسرى الفلسطينيين

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

