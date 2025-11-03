أحمد حسن : الزمالك يضم أحمد شريف لرحلة السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ضم نادي الزمالك اللاعب أحمد شريف لرحلة بطولة السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الزمالك يضم أحمد شريف لرحلة السوبر المصري و آدم كايد لن يلحق بالبطوله للإصابة".

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية قبل إجراء القرعة اليوم الساعة الواحدة ظهرا.

تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قبل إجراء القرعة اليوم الساعة الواحدة ظهرا

إليكم تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية :

التصنيف الأول :

الزمالك - الوداد المغربي

اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد