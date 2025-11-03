كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية قبل إجراء القرعة اليوم الساعة الواحدة ظهرا.

تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قبل إجراء القرعة اليوم الساعة الواحدة ظهرا

إليكم تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية :

التصنيف الأول :

الزمالك - الوداد المغربي

اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد

التصنيف الثاني :

ستيلينبوش جنوب افريقيا - المصري

دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي

التصنيف الثالث :

كايزر تشيفز جنوب افريقيا - أوتوهو الكونغو

التصنيف الرابع :

زيسكو الزامبي - اولمبيك آسفي المغربي

نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني

بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري"

تُجرى اليوم الإثنين قرعة دوري المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في مدينة جوهانسبورج بجنوب إفريقيا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

وتبدأ مراسم القراعة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث تقام في استوديوهات الشريك التلفزيوني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، "سوبر سبورت"، في مدينة جوهانسبورج.

وتذاع القرعة عبر قناة “أون سبورت”، وبي إن سبورتس الإخبارية، إضافة إلى القناة الرسمية للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).