قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية قبل إجراء القرعة

الكونفدرالية
الكونفدرالية
باسنتي ناجي

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية قبل إجراء القرعة اليوم الساعة الواحدة ظهرا.

تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قبل إجراء القرعة اليوم الساعة الواحدة ظهرا 
إليكم تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية :

التصنيف الأول :

الزمالك - الوداد المغربي 
اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد

التصنيف الثاني :

ستيلينبوش جنوب افريقيا - المصري 
دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي

التصنيف الثالث :

كايزر تشيفز جنوب افريقيا - أوتوهو الكونغو

التصنيف الرابع :

زيسكو الزامبي - اولمبيك آسفي المغربي 
نيروبي يونايتد الكيني - عزام التنزاني
بلاك ستارز التنزاني - سان بيدرو الايفواري"

تُجرى اليوم الإثنين قرعة دوري المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في مدينة جوهانسبورج بجنوب إفريقيا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

 

وتبدأ مراسم القراعة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث تقام في استوديوهات الشريك التلفزيوني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، "سوبر سبورت"، في مدينة جوهانسبورج.

وتذاع القرعة عبر قناة “أون سبورت”، وبي إن سبورتس الإخبارية، إضافة إلى القناة الرسمية للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

الكونفدرالية الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الكونفدرالية

تصنيف الفرق المشاركة بالكونفدرالية قبل إجراء القرعة

اتحاد الجودو

مطيع يستقبل رئيس الجايكا اليابانية لبحث تطوير رياضة الجودو في مصر

الاهلي

ييس توروب قرر تخصيص فقرات لتسديد ضربات الجزاء في تدريبات الأهلي

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد