الزمالك يعلن قائمته للسوبر المصري.. مفاجآت في الأسماء المستبعدة

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثي آدم كايد، ومحمد السيد، وناصر منسي من قائمة الفريق المتوجه إلى الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتغادر بعثة الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، على أن يؤدي الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء في الإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة.

وجاء خروج الثلاثي من حسابات الجهاز الفني، في حين قرر المدرب ضم أحمد شريف إلى القائمة المسافرة لتعويض الغيابات.

ويخوض الزمالك البطولة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في الدوري الممتاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي سياق متصل، أثار ناصر منسي الجدل بعد نشره منشورًا غامضًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل"، وذلك في ظل ابتعاده عن المشاركة خلال المباريات الأخيرة وخروجه من حسابات الجهاز الفني.