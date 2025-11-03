الزمالك والمصري.. مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية من المجموعات حتى النهائي

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهات قوية ومثيرة، حيث جاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، في مجموعة تُعد من الأقوى بالبطولة.

نتائج قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري – دجوليبا المالي – أولمبيك آسفي المغربي – سان بيدرو الإيفواري.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي – مانياما الكونغولي – عزام التنزاني – نيروبي يونايتد الكيني.

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري – ستيلينبوش الجنوب أفريقي – أوتوهو الكونغولي – سينجيدا التنزاني.

المجموعة الرابعة: الزمالك المصري – المصري البورسعيدي – كايزر تشيفز الجنوب أفريقي – زيسكو يونايتد الزامبي.

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى:

من 21 إلى 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية:

من 28 إلى 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة:

من 23 إلى 25 يناير 2026

الجولة الرابعة:

من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة:

من 6 إلى 8 فبراير 2026

الجولة السادسة:

من 13 إلى 15 فبراير 2026



الأدوار الإقصائية

ربع النهائي:

الذهاب: 13 – 15 مارس 2026

الإياب: 20 – 22 مارس 2026



نصف النهائي:

الذهاب: 10 – 12 أبريل 2026

الإياب: 17 – 19 أبريل 2025

النهائي:

يقام بين 8 و24 مايو 2026.