الزمالك يجهز مفاجأة.. إجراء جديد من عبد الرؤوف فى السوبر المصري

وافق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على سفر أحمد شريف مهاجم الفريق مع بعثة القلعة البيضاء إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد الرؤوف قرر سفر أحمد شريف رغم إصابته، حيث يوجد اللاعب وسط محاولات لتجهيزه ببرنامج بدني مكثف للحاق ببطولة كأس السوبر المصري.

وأفادت المصادر بأن الجهاز الطبي في الزمالك أكد على إمكانية تجهيز أحمد شريف للحاق بجزء في في السوبر المصري أمام بيراميدز على أن يتم الاستعانة بخدماته بشكل كامل في اللقاء الثاني.



نظام السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

يشارك في البطولة النادي الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك حامل لقب كأس مصر، إلى جانب سيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز الذي نال بطاقة المشاركة الذهبية بصفته وصيف الدوري.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري 700 ألف دولار، حيث يحصل الفريق الفائز باللقب على 300 ألف دولار، وينال الوصيف مبلغ 200 ألف دولار، بينما يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولار كمكافأة مشاركة.

وجاءت المواعيد الرسمية لكأس السوبر المصري على النحو التالي:

الأربعاء 6 نوفمبر 2025.. نصف النهائي بكأس السوبر المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد هزاع بن زايد.

الزمالك ضد بيراميدز – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد آل نهيان.

الأحد 9 نوفمبر 2025.. النهائي وتحديد المراكز بكأس السوبر

مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري– الساعة 2:45 عصرًا، على استاد آل نهيان.

المباراة النهائية ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري– الساعة 5:30 مساءً، على استاد محمد بن زايد.