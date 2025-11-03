بيزيرا يرافق الزمالك إلى الإمارات وسط ترقب نتيجة الأشعة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم اللاعب خوان بيزيرا إلى قائمة الفريق المتجهة إلى الإمارات، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، رغم إصابته في مباراة طلائع الجيش أمس وخروجه باكياً من الشوط الأول.

وقرر الزمالك اصطحاب اللاعب ضمن البعثة التي تغادر القاهرة في السابعة مساء اليوم الإثنين، بهدف إخضاعه لبرنامج تأهيلي مكثف خلال فترة التواجد في الإمارات، أملاً في تجهيزه للمشاركة في البطولة، أو على الأقل في المباراة النهائية حال تأهل الفريق.

ومن المقرر أن يخضع بيزيرا لفحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة بدقة، إلا أن الجهاز الفني فضل سفره مع البعثة في كل الأحوال.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً، على ملعب آل نهيان في أبوظبي.