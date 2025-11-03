نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء

يرى علاء عبدالغني، لاعب نادي الزمالك السابق، أن بيراميدز هو الأقرب لحصد لقب بطولة كأس السوبر المصري، مشيراً إلى أن الزمالك يمر بظروف صعبة على المستويين الفني والإداري تبعده عن المنافسة في الوقت الحالي.

وأوضح عبدالغني في تصريحاته أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، لم يكن موفقاً خلال فترة قيادته، قائلاً: فيريرا كان مغيباً، وخسرنا أمام الأهلي بسببه، كما أضاع الفريق نقاطاً كثيرة في الدوري أمام فرق متوسطة المستوى، ما أدى إلى تراجع أداء الزمالك بشكل ملحوظ.

وأضاف أن غياب العناصر المصرية في الجهاز الفني أثر بشكل واضح على مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة.

واختتم عبدالغني حديثه بالإشادة بأحمد عبدالرؤوف، مؤكداً أنه مدرب واعد يمتلك فكراً مميزاً، قائلاً: عبدالرؤوف هيكسر الدنيا قريب مع الزمالك، وأتمنى منحه الوقت الكافي لإثبات قدراته.