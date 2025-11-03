صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025-2026 عن صدام بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

وضمت المجموعة الرابعة كل من الزمالك والمصري وكايزر تشفيز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

نتائج قرعة الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، دجوليبا المالي، - أولمبيك آسفي المغربي، - سان بيدرو الإيفواري،

المجموعة الثانية: الوداد المغربي، - مانياما يونيون الكونغولي، عزام التنزاني، - نيروبي الكيني.

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري - ستلينبوش الجنوب إفريقي - أوتوهو الكونغولي، سينجيدا بلاك ستارز التنزاني.

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - زيسكو الزامبي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.