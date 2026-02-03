مصر شالت الكل على راسها.. العائدون إلى غزة يشيدون بالرعاية خلال علاجهم

عرضت قناة القاهرة الإخبارة مقطع فيديو يكشف أن العائدين إلى غزة يشيدون بالرعاية المصرية خلال فترة علاجهم، وأن ما وجدوه من رعاية واهتمام بمصر خفف عليهم كثيرا.

وقالت سيدة فلسطينية «مصر شالت الجميع على راسها، ربنا يبارك فيهم، وأن رجال الهلال الأحمر كان لهم دور كبير في علاج الكثير».



وأفادت قناة (القاهرة) الإخبارية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح؛ لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة، وذلك بعد تلقي العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية.

وكانت قد وصلت الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح أمس الاثنين.

يذكر أنه جرى - أمس - فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، فى كلا الاتجاهين بعد قيام الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني فى مايو 2024.