أبو مسلم: الأهلي لم يستطع تعويض رحيل وسام أبو علي.. وجراديشار لا يصلح



أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لم يستطع تدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في بداية الموسم الجاري ، وتعويض رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي.

ورحل وسام أبو علي عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي وذلك بعد نهاية مشوار الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ودع منافساتها من الدور الأول.

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

الأهلي لم يستطع تدعيم خط الهجوم بالشكل اللائق خلال الميركاتو الصيفي الماضي ولم يتمكن من تعويض رحيل وسام أبو علي ، وكان لابد أن تتأنى الإدارة في هذا الملف قبل التعاقد مع محمد شريف.

وتابع: السلوفيني نيتس جراديشار لا يصلح نهائياً لقيادة هجوم الأهلي ، ولم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق منذ انضمامه ، ولم يملأ فراغ وسام أبو علي ، وهو أقل كثيراً من أن يكون المهاجم الأساسي للأحمر.