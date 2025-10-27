هل يعود وسام ابو علي للأهلي برعاية ياسين منصور

كشف سيد عبدالحفيظ، المرشح لانتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، عن حقيقة تدخل ياسين منصور، المرشح لانتخابات القلعة الحمراء على منصب نائب الرئيس، لإعادة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، لصفوف الفريق الأحمر.

كان وسام أبوعلى، انتقل لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من النادي الأهلي، ولم يستطع الفريق الأحمر حتى الأن تعويض رحيله.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن عودة وسام أبوعلى، لصفوف الأهلي برعاية ياسين منصور»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «موضوع عودة وسام أبوعلى، للأهلي لم نتطرق له على الإطلاق، ولم يتحدث أي شخص بشأن عودته للفريق».

وتابع: «الأهلي لديه القدرة على التعاقد مع مجموعة لاعبين بدوافع جديد، لكن الموضوع مش فلوس فقط»، مضيفًا: «الاستثمار في الفريق دور من أدوارنا».

وواصل: «ومهم انك تجيب لاعب كواليتي كويس وبسعر كويس، لكن مهم أيضًا انك تستثمر في الكورة».