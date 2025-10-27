قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
رياضة

هل يعود وسام ابو علي للأهلي برعاية ياسين منصور

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يمنى عبد الظاهر

كشف سيد عبدالحفيظ، المرشح لانتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، عن حقيقة تدخل ياسين منصور، المرشح لانتخابات القلعة الحمراء على منصب نائب الرئيس، لإعادة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، لصفوف الفريق الأحمر.

كان وسام أبوعلى، انتقل لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من النادي الأهلي، ولم يستطع الفريق الأحمر حتى الأن تعويض رحيله.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن عودة وسام أبوعلى، لصفوف الأهلي برعاية ياسين منصور»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «موضوع عودة وسام أبوعلى، للأهلي لم نتطرق له على الإطلاق، ولم يتحدث أي شخص بشأن عودته للفريق».

وتابع: «الأهلي لديه القدرة على التعاقد مع مجموعة لاعبين بدوافع جديد، لكن الموضوع مش فلوس فقط»، مضيفًا: «الاستثمار في الفريق دور من أدوارنا».

وواصل: «ومهم انك تجيب لاعب كواليتي كويس وبسعر كويس، لكن مهم أيضًا انك تستثمر في الكورة».

