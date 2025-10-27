رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على فوز الأهلي مساء أمس الأول السبت 25 أكتوبر 2025 ، على نظيره إيجل نوار اليوروندي بهدف نظيف ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب المارد الأحمر على نظيره إيجل نوار اليوروندي بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد ، ليتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، مستفيداً من فوزه ذهاباً بنفس النتيجة خارج الديار.



وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



آداء الأهلي أمام إيجل نوار غير مقنع ، وكذلك أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز ، والفريق بلا خطورة حقيقية حتى الآن مع المدرب الدنماركي.

وتابع: آداء الأهلي ليس على المستوى المطلوب بالنظر إلى حجم النجوم المتواجدين بالفريق ، كما أن فريق إيجل نوار اليوروندي متواضع للغاية وكان من المفترض أن يفوز الأحمر بفارق كبير من الأهداف.

وأتم: بطولة كأس السوبر المصري المقبلة بالإمارات ، ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي للدنماركي ييس توروب مع الأهلي ، نظراً لقوة الأندية المشاركة، على عكس الفوز في الأدوار التمهيدية بالبطولات القارية.