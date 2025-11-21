قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كلمة تاريخية للبابا تواضروس في احتفالية نيقية: نعيش إيمانا مستقيما لا يهتز

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، في كلمته خلال احتفالية الكنيسة بمرور ١٧٠٠ عام على مجمع نيقية، أن الإيمان الذي تسلمته الكنيسة من الآباء القديسين ما زال مستقيما وحيا، وأن يد الله هي التي تحفظه عبر الأجيال.

وشهد اليوم الثالث للاحتفال مشاركة رؤساء وممثلي الكنائس المختلفة، إلى جانب عروض فنية وفيلم “الصخرة” الذي قدم أحداث المجمع بروح معاصرة، ما جعل التاريخ وكأنه حاضر أمام الجميع.

التلمذة الحقيقية

وتوقف البابا عند أهم الدروس المستفادة من مجمع نيقية، وعلى رأسها التلمذة الحقيقية التي تجلت في علاقة البابا ألكسندروس بتلميذه القديس أثناسيوس، والحوار الذي قاد الكنيسة إلى تثبيت الإيمان في مواجهة تعاليم آريوس.

وأشار قداسته إلى أن مصر كانت وما زالت حارسة الإيمان المستقيم، إذ ظهرت فيها المشكلة وخرج منها بطل الدفاع عن العقيدة، وما تزال تحافظ على الاستقامة ذاتها حتى القرن الحادي والعشرين.

واختتم البابا كلمته بالشكر لكل المشاركين والمنظمين، داعيا أن يمنح الله سلاما واستقرارا لمصر وللكنيسة، وأن يبارك كل من يخدم بإخلاص ويحفظ وديعة الإيمان للأجيال المقبلة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة مجمع نيقية القديسين الكنائس

