ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 30 شخصا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 30 شخصا.

وفي وقت لاحق ؛ شهدت جزيرة جاوة بإندونيسيا، ثوران بركان سيميرو مما أدى إلى إخلاء قرى المنطقة. استمر الثوران طوال ، مسببا انبعاث رماد بركاني، متضمنا دخانا وصخورًا وحمما بركانية وغازا، وصل إلى مسافة سبعة كيلومترات من قمة الجزيرة، وغطى القرى أيضًا.

لم تُسجل أي إصابات نتيجة الثوران وتم إجلاء أكثر من 300 شخص من ثلاث قرى معرضة للخطر في منطقة لوماجانغ، ونُقلوا إلى ملاجئ خصصتها لهم الحكومة.

وقال موكداس سفيان المسؤول بمركز رصد النشاط البركاني إن الثوران بدأ نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش). وارتفع الرماد لمسافة نحو 2000 متر فوق القمة، ليصل إلى ارتفاع نحو 5676 متراً فوق سطح البحر.

ويُعد جبل سيميرو، الذي يقع في منطقة جاوة المكتّظة بالسكان، أعلى قمة في إندونيسيا تبلغ ارتفاعها 3676 متراً، ويقع على «حزام النار» بالمحيط الهادئ، وهو قوس يشهد نشاطاً زلزالياً، حيث يحدث الثوران البركاني والزلازل بصورة شائعة.