انهيارات أرضية بجزيرة جاوة بإندونيسيا تخلف 3 قتلى و20 مفقودا

شهدت جزيرة جاوة الإندونيسية انزلاقا في التربة تسبب في مقتل 3 أشخاص وفقدان 21 آخرين على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الجمعة.

وبحسب تقارير إعلامية ؛ أثر انزلاق تربة على ثلاث قرى في منطقة سيلاكاب في وسط جاوة ، ما أدى إلى تضرر منازل وطمر أخرى.

وبدوره ؛ قال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد الموهاري في بيان الجمعة: حتى صباح الجمعة، أنقذ الفريق المشترك 23 شخصا على قيد الحياة. عُثر على شخصين متوفيين، وما زال البحث جاريا عن 21 آخرين.

وأضاف : عدم استقرار الأرضية أعاق جهود الإنقاذ، وقد نُشرت معدات ثقيلة للمساعدة.

كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء تحذيرا من طقس قاس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما حذّرت الوكالة من وقوع كوارث مناخية وأن العديد من المناطق في إندونيسيا قد تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع المقبلة.