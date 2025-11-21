البحرية الأمريكية تبدأ استعادة حطام مقاتلات حربية من بحر الصين الجنوبي

ذكرت قناة CNN أن البحرية الأمريكية بدأت عملية لاستعادة حطام مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت" ومروحية من طراز "إم إتش-60 سي هوك" من قاع بحر الصين الجنوبي بعد سقوطهما في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق ؛ أكدت البحرية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة تابعة لها من طراز “إف-35” في وسط ولاية “كاليفورنيا”، بالقرب من قاعدة ليمور الجوية.

وبحسب البيان الصادر عن البحرية الأمريكية اليوم، الخميس، فقد تمكن الطيار من القفز خارج الطائرة بسلام، حيث تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن الطائرة تابعة لسرب المقاتلات الضاربة “في إف-125” المعروف باسم “راف رايدرز”.

ويُعدُّ هذا الحادث الثاني من نوعه خلال هذا العام عقب تحطم طائرة “إف-35 إيه” التابعة للقوات الجوية في قاعدة إيلسون الجوية بولاية “ألاسكا” في شهر يناير الماضي خلال مهمة تدريبية.