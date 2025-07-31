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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تعلن تحطم طائرة مقاتلة تابعة لها في وسط كاليفورنيا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكدت البحرية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة تابعة لها من طراز “إف-35” في وسط ولاية “كاليفورنيا”، بالقرب من قاعدة ليمور الجوية.

وبحسب البيان الصادر عن البحرية الأمريكية اليوم، الخميس، فقد تمكن الطيار من القفز خارج الطائرة بسلام، حيث تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن الطائرة تابعة لسرب المقاتلات الضاربة “في إف-125” المعروف باسم “راف رايدرز”.

ويُعدُّ هذا الحادث الثاني من نوعه خلال هذا العام عقب تحطم طائرة “إف-35 إيه” التابعة للقوات الجوية في قاعدة إيلسون الجوية بولاية “ألاسكا” في شهر يناير الماضي خلال مهمة تدريبية.

البحرية الأمريكية طائرة إف 35 كاليفورنيا قاعدة ليمور الجوية قاعدة إيلسون الجوية

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