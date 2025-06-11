البحرية الأمريكية تعلن عن حالة التأهب القصوى في قاعدتها بالبحرين

أعلنت البحرية الأمريكية عن حالة التأهب القصوى في قاعدتها بالبحرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وبعد اندلاع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، تتأهب عدة مدن أمريكية لمواجهة جولة جديدة من التظاهرات، اليوم الأربعاء، على خلفية عمليات الهجرة الصارمة التي تقودها الحكومة الفيدرالية، بينما أمضت أجزاء من لوس أنجلوس الليل تحت حظر التجوال في محاولة لقمع خمسة أيام من الاضطرابات.



تأهب أمني واسع

وفقًا لوكالة "رويترز" فإن المسؤولون يستعدون أيضًا لمظاهرات مناهضة لترامب على صعيد البلاد، يوم السبت القادم، حيث تجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن، ضمن موكب عسكري احتفالًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، والذي يصادف أيضًا عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ79.