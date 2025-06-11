ماسك يشعر بالندم حول منشوراته ضد ترامب

غرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الأربعاء على موقع إكس للتواصل الاجتماعي قائلا بأنه يشعر بالندم حول منشوراته ضد الرئيس الأمريكي ترامب.

ماسك يرحل عن الوزارة الأمريكية

وشغل ماسك منصب وزارة الكفاءة بالحكومة الأمريكية ليرحل سريعا من البيت الأبيض بسبب قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بوقف الدعم الحكومي لشركة تسلا للسيارات التي يملكها ماسك بالإضافة لرفع الرسوم الأمريكية بشكل كبير على المنتجات التي تستورد من الصين،والتي يستخدمها ماسك في شركاته سواء السيارات أو سباس إكس للفضاء.

احتدام الخلاف بين ترامب وماسك

واحتدم الخلاف بين ماسك، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليقرر ترامب الإبقاء على وزير الخزانة بالبيت الأبيض ورحيل ماسك الذي بدأ مهاجمة ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا بإنه لولا دعمه المالي لم يكن ترامب رئيسا لأمريكا.

كما زعم ماسك بارتباط ترامب بجزيرة جيفري إبيستين لتهبط أسهم شركة تسلا لماسك مسجلة خسارة ب150 مليار دولار ليقوم ماسك بالتهدئة عقب الخسارة الأمريكية محاولا إجراء اتصال هاتفى مع ترامب لترتفع اسهم الشركة من جديد في سعى من ماسك لاحتواء الخلاف بينمارفض ترامب تلقي اتصالاته بالوقت الراهن.