ماسك يتلقى لكمة من وزير الخزانة الأمريكي قبل مغادرة البيت الأبيض

ظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال إعلان إنتهاء مسيرته كوزير كفاءة بالحكومة الأمريكية، وكان الرئيس الأمريكي ترامب يشكره على تلك الفترة وظهرت علامة كدمة على العين اليمنى لماسك.

وكشفت الواشنطن بوست اليوم الأحد بأنه قد وقع خلاف حاد بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وماسك عندما قرر ترامب إعلان الحرب التجارية على الصين، ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية ب145% وهو ما سيضر بأعمال ماسك التجارية وبسبب الخلاف مع وزير الخزانة بيسنت تلقى ماسك لكمة ليتبادل الطرفان اللكمات.

وقرر ترامب، الإبقاء على وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورحيل ماسك من البيت الأبيض لتشتعل وسائل التواصل الاجتماعي بين ترامب، وماسك بالتراشق، ووصف ترامب ماسك بالمجنون ورفض تلقى اتصالاته، ولام ماسك ترامب بإنه فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب دعمه المالي،ويسعى ماسك حاليا لتأسيس حزب سياسي ثالث بالولايات المتحدة بعيدا عن الحزب الديمُقراطي،والجمهوري.