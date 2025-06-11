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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات واشتباك سياسي.. هل تنزلق أمريكا إلى الفوضى؟

قوات من الحرس الوطني الأمريكي
قوات من الحرس الوطني الأمريكي
مريم هاني

بعد اندلاع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، تتأهب عدة مدن أمريكية لمواجهة جولة جديدة من التظاهرات، اليوم الأربعاء، على خلفية عمليات الهجرة الصارمة التي تقودها الحكومة الفيدرالية، بينما أمضت أجزاء من لوس أنجلوس الليل تحت حظر التجوال في محاولة لقمع خمسة أيام من الاضطرابات.

تأهب أمني واسع

ووفقًا لوكالة "رويترز" فإن المسؤولون يستعدون أيضًا لمظاهرات مناهضة لترامب على صعيد البلاد يوم السبت القادم، حيث تجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن، ضمن موكب عسكري احتفالًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، والذي يصادف أيضًا عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ79.

وقال حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريغ أبوت، أنه سينشر قوات من الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، استعدادًا لاحتجاجات مخطط لها. واندلعت مظاهرات بالفعل هذا الأسبوع في أوستن (تكساس)، ونيويورك، وأتلانتا، وشيكاغو، بالإضافة لمدن أخرى.

قرار ترامب العسكري يثير انقسامًا

وأشعل قرار الرئيس ترامب بإرسال الحرس الوطني و مشاة البحرية (المارينز) إلى مدينة لوس أنجلوس جدلًا واسعًا على مستوى البلاد بشأن استخدام القوات العسكرية داخل الأراضي الأمريكية، مما وضع الرئيس الجمهوري في مواجهة مباشرة مع حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم.

وتُقدر التكلفة التقديرية لنشر تلك القوات، والتي يبلغ عددها ما يقارب الـ5000 جندي، نحو 134 مليون دولار بحسب شهادة مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أمام الكونغرس مما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي مُشيرين إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يعالج عدة مشاكل أخرى منها أزمة المشردين بسبب زيادة أسعار المنازل والإيجارات.

ويزعم ترامب أن نشر القوات أسهم في منع تفاقم أعمال العنف وخروجها عن السيطرة، وهو ادعاء رفضه حاكم ولاية كاليفورنيا ومسؤولون محليون آخرون، مؤكدين أن الواقع كان عكس ذلك تمامًا.

نيـوسوم: الديمقراطية تتعرض لهجوم

وصرح نيوسوم في خطاب مصور ألقاه يوم الثلاثاء: "هذا الاستغلال الصارخ للسلطة من قبل رئيس لا يزال في منصبه أجّج وضعًا متفجرًا، وعرض شعبنا، وضباطنا، وحتى قوات الحرس الوطني للخطر. من هنا بدأت دوامة الانحدار"، مضيفًا: "لقد اختار التصعيد مجددًا، اختار المزيد من القوة، اختار الاستعراض بدلًا من سلامة المواطنين... الديمقراطية تتعرض لهجوم".

ويُتوقع على نطاق واسع أن يخوض نيوسوم سباق الرئاسة في عام 2028. وتقدم، يوم الاثنين، بدعوى قضائية ضد ترامب ووزارة الدفاع، في محاولة لوقف نشر القوات الفيدرالية. وفي المقابل، لمح ترامب إلى أن نيوسوم يجب أن يُعتقل.

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