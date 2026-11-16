اتفق وزراء أوروبيون مع رواندا على استقبال اللاجئين لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا .

جاء ذلك خلال لقاء مساء اليوم /الإثنين/ جمع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في العاصمة فيينا، حيث عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً بمشاركة وزراء شئون الداخلية والهجرة والخارجية من النمسا، والدنمارك، وألمانيا، واليونان، وهولندا.

وشهد الاجتماع والتصريح الصحفي التزاماً مشتركاً من المشاركين ضمن ما يُعرف بـ "مجموعة المنفذين"، حيث ركّزت المحادثات على تعزيز سياسات الترحيل للمرفوضة طلبات إعادتهم، وبحث حلول إقامة مراكز معالجة وتجمع لطالبي اللجوء في روندا كدولة ثالثة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة مفاوضات الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد.

مر / م ي م

أ ش أ