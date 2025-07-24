روسيا تعلن عدم العثور على ناجين في تحطم طائرة شرق البلاد

قال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية، إن البيانات الأولية لحادث تحطم طائرة ركاب شرق البلاد أظهرت عدم وجود ناجين في حادث تحطم الطائرة.

وذكر المسؤول الروسي في تصريحات له، أن طائرة إنقاذ هليكوبتر عثرت على جسم محترق لطائرة ركاب روسية فقدت اليوم الخميس في منطقة أمور بأقصى شرق البلاد.



ويُشار إلى خدمات الطوارئ الروسية أعلنت عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور، وعلى متنها 43 راكبا من بينهم 5 أطفال و6 من افراد طاقم الطائرة .



ووفق خدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في مقاطعة آمور للبحث عن الطائرة المفقودة.



وقال مصدر لوكالة "تاس" إن "طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا".



وأوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف أن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.



فيما أفادت "نوفوستي" بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها طائرة "آن-24" كانت سيئة.