إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى

قال إيفان يواس مستشار بالمركز الوطني الأوكراني، إنّ المباحثات التي تُعقد حاليًا في إسطنبول بين الجانب الأوكراني والروسي ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد جولات سابقة في مايو ويونيو الماضيين.

وأضاف يواس، في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجولة تتركز أساسًا على ملف تبادل الأسرى، وليس على وقف إطلاق النار.

وتابع، أنّ الجانب الروسي لا يملك نية حقيقية لوقف الحرب، مستدلًا على ذلك بطبيعة الوفد الروسي الذي لا يتمتع بصلاحيات حاسمة لاتخاذ قرارات استراتيجية.

وأردف، أن أوكرانيا كانت تطالب بأن تتم المفاوضات على مستوى الرؤساء، بين زيلينسكي وبوتين، إلا أن موسكو لم تُبدِ تجاوبًا مع هذا المقترح.

وفي رده على سؤال يتعلق بصلاحيات الوفد الأوكراني، أوضح يواس أن أوكرانيا أوفدت سابقًا وفدًا عالي المستوى، على عكس روسيا التي لم ترسل ممثلين على القدر نفسه من المسؤولية.

وأشار إلى أن موسكو لا ترغب في أي نتائج سياسية حقيقية من هذه اللقاءات، في حين أن كييف تسعى للوصول إلى اتفاقات إنسانية تحفظ حقوق الأسرى وتُعيد بعضهم إلى وطنهم.

