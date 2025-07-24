قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025
مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه
خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات
3 ذنوب تُهلك صاحبها ولا تغتفر.. احذر الوقوع فيها
إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى
مفيش حد مبيغلطش.. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الشناوي
ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%
7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا
محمود محسن

قال إيفان يواس مستشار  بالمركز الوطني الأوكراني، إنّ المباحثات التي تُعقد حاليًا في إسطنبول بين الجانب الأوكراني والروسي ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد جولات سابقة في مايو ويونيو الماضيين.

وأضاف يواس، في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجولة تتركز أساسًا على ملف تبادل الأسرى، وليس على وقف إطلاق النار.

وتابع، أنّ  الجانب الروسي لا يملك نية حقيقية لوقف الحرب، مستدلًا على ذلك بطبيعة الوفد الروسي الذي لا يتمتع بصلاحيات حاسمة لاتخاذ قرارات استراتيجية.

وأردف، أن أوكرانيا كانت تطالب بأن تتم المفاوضات على مستوى الرؤساء، بين زيلينسكي وبوتين، إلا أن موسكو لم تُبدِ تجاوبًا مع هذا المقترح.

وفي رده على سؤال يتعلق بصلاحيات الوفد الأوكراني، أوضح يواس أن أوكرانيا أوفدت سابقًا وفدًا عالي المستوى، على عكس روسيا التي لم ترسل ممثلين على القدر نفسه من المسؤولية.

وأشار إلى أن موسكو لا ترغب في أي نتائج سياسية حقيقية من هذه اللقاءات، في حين أن كييف تسعى للوصول إلى اتفاقات إنسانية تحفظ حقوق الأسرى وتُعيد بعضهم إلى وطنهم.
 

المركز الوطني الأوكراني إسطنبول النار الحرب أوكرانيا الرؤساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

ترشيحاتنا

أرشيفية

قرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديم

عيد القديس شربل

الكنيسة المارونية بمصر تحتفل بعيد القديس شربل

مريم

تعاني من التوحد وبطلة الجمهورية في الجري ورمي الجلة.. مريم تفوقت بالثانوية بـ 93% (فيديو)

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد