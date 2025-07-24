روسيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور

أفادت خدمات الطوارئ الروسية بفقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور، وعلى متنها 46 شخصا.



وبحسب خدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في منطقة أمور للبحث عن الطائرة المفقودة.

وفي سياق اخر ، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" رفع القيود المفروضة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار غروزني لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.

وفي وقت سابق ، أعلنت خدمات الطوارئ الروسية تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية وإخماد الحريق الذي اندلع في مكان الحادث.

من جانبها ، ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن الحادث اسفر عن مصرع شخصين جراء تحطم الطائرة أثناء هبوط قاس في مقاطعة نيجني نوفغورود.

وفي أمريكا ، عرضت قناة "يورونيوز" تقريرًا حول حادث تحطم طائرة أمريكية تابعة لشركة "دلتا للخطوط الجوية" أثناء هبوطها في مطار بيرسون الدولي بتورونتو، مما أدى إلى انقلابها على السقف، وسط حالة من الذعر بين الركاب.

ووفقًا للتقرير، كانت الطائرة في رحلة من مينيابوليس الأمريكية إلى تورونتو عندما وقع الحادث بشكل مفاجئ عند الهبوط.

ووصف أحد الركاب الموقف بقوله: "بقيت معلقًا في السقف كالخفاش"، في إشارة إلى شدة الحادث وتأثيره داخل الطائرة.

وسارعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم سالمين، وفقًا لمسؤولي مطار تورونتو.