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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين تتقدم باحتجاجات رسمية للاتحاد الأوروبي بعد فرض عقوبات عليها بسبب روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت الصين، عن تقديم احتجاجات رسمية للاتحاد الأوروبي بعد أن شملتها العقوبات الجديدة على روسيا، وفقا لنبأ عاجل بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”.


واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السابق باراك أوباما "بالخيانة"، قائلا دون تقديم أدلة إنه قاد محاولة للربط بينه وبين روسيا دون وجه حق لتقويض حملته الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب: "إنه مذنب. كانت هذه خيانة"، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه. 

وأضاف "لقد حاولوا سرقة الانتخابات، وحاولوا التعتيم عليها.. لقد فعلوا أشياء لم يتخيلها أحد قط، حتى في دول أخرى".

وخلال تصريحاته في البيت الأبيض، سارع ترامب إلى تأييد تصريحات رئيسة المخابرات الوطنية تولسي جابارد يوم الجمعة، والتي هددت فيها بإحالة مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل للمقاضاة على خلفية تقييم مخابراتي للتدخل الروسي في انتخابات 2016.

الصين الاتحاد الأوروبي روسيا

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