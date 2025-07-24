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روسيا.. العثور على حطام طائرة "أن-24" على بعد 15 كم من مدينة تيندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا.. العثور على حطام طائرة "أن-24" على بعد 15 كم من مدينة تيندا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام روسية بأنه تم العثور على حطام طائرة "أن-24" على بعد 15 كم من مدينة تيندا .

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصادرها القول إن طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا".

وبدوره ، أوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف أن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.

فيما قالت وكالة "نوفوستي" بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها طائرة "آن-24" كانت سيئة.

وصرحت السلطات إن الاتصال بطائرة "أن-24" التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط، فيما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر لها أن "أن-24" لم ترسل إشارات عن وجود مشكلة خلال التحليق.

وكانت فرق الإنقاذ قد توجهت إلى منطقة تيندا للبحث عن الطائرة المفقودة، حيث تشير خدمات الطوارئ إلى أن ظروف تايغا (الغابات الشمالية) تعقّد عملية البحث عن الطائرة المفقودة.


 

روسيا تحطم طائرة ركاب مطار تيندا مقاطعة أمور الغابات الشمالية

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