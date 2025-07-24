روسيا تعلن تدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية حيث دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية منها 21 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود و11 فوق بحر آزوف وسبعة فوق أراضي إقليم كراسنودار بحسب ما اعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق ، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 74 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، العديد من الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال أقل من أربع ساعات، في واحدة من أكثر موجات الهجمات الجوية كثافة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي.

وقالت الوزارة إن الهجمات استهدفت مناطق متفرقة جنوب غربي البلاد، في تصعيد لافت ضمن عمليات أوكرانيا باستخدام المسيّرات التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي.