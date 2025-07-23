الصين تحتج رسميًا على إدراجها في العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا

أعلنت الصين، اليوم، تقديم احتجاجات رسمية إلى الاتحاد الأوروبي، بعد إدراجها في الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها التكتل على روسيا. وجاء الإعلان عبر قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

رفض صيني للإجراء الأوروبي

وأكدت بكين رفضها للخطوة الأوروبية، ووصفت العقوبات بأنها "غير مبررة" و"تدخّل في شؤونها الداخلية"، مشددة على أنها لا تقدم دعماً عسكرياً لأي طرف في النزاع الروسي الأوكراني.

تصاعد التوتر بين الصين والغرب

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوتر بين الصين والدول الغربية، خاصة مع استمرار الاتهامات الأوروبية والأمريكية لبكين بتقديم دعم تقني واقتصادي غير مباشر لموسكو، وهو ما تنفيه الصين باستمرار.