استعدادا للحرب.. الجيش الأمريكي يعيد تحديث قاعدة عسكرية في منطقة الكاريبي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، قولهم أن الجيش الأمريكي، سيقوم اليوم الثلاثاء، بإعادة تحديث قاعدة عسكرية تعود إلى الحرب الباردة في منطقة البحر الكاريبي، التي هجرها قبل 20 عاما، في خطوة تشير إلى احتمال تنفيذ عمليات عسكرية في فنزويلا.

وقال الوكالة في تقريرها : "أعمال البناء الجديدة في بورتوريكو وجزر فيرجن تشير إلى استعدادات قد تمكن الجيش الأمريكي من تنفيذ عمليات داخل فنزويلا".



وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد صرح في وقت سابق إن "الولايات المتحدة تأمل في إزاحته عن السلطة".



ويعد هذا التعزيز العسكري الأمريكي في المنطقة الأكبر من نوعه، لا علاقة له بالإغاثة من الكوارث، منذ عام 1994.



ومنذ أوائل سبتمبر الماضي، نفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ضربة جوية ضد سفن تقول إنها تهيمن على تجارة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 61 شخصا.



وزادت هذه الضربات من حدة التوترات مع فنزويلا وكولومبيا، ولفتت الانتباه إلى منطقة من العالم لم تشهد سوى وجودا محدودا للجيش الأمريكي في السنوات الأخيرة.