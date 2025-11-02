مصرع 3 من مُهربي المخدرات.. وزير الحرب الأمريكي: نفذنا ضربة عسكرية استهدفت سفينة بالبحر الكاريبي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة أخرى ضد مهربي مخدرات مزعومين في البحر الكاريبي.

قال هيجسيث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن السفينة تُشغّلها منظمة مُصنّفة إرهابيًا في الولايات المتحدة، لكنه لم يُسمّ الجماعة المستهدفة.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في الغارة.

تعد هذه هي الضربة الخامسة عشر على الأقل التي ينفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي أو شرق المحيط الهادئ منذ أوائل سبتمبر.

وقال هيجسيث:" كانت هذه السفينة - مثل أي سفينة أخرى - معروفة من قبل استخباراتنا بأنها متورطة في تهريب المخدرات غير المشروعة، وكانت تمر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات".