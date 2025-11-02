حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة

اعتقلت الشرطة البريطانية في لندن شخصين عقب حادث طعن استهدف عددًا من الركاب على متن قطار متجه إلى شمال إنجلترا، أمس السبت.

وقالت الشرطة البريطانية إن حادثة الطعن أسفرت عن إصابة عشرة أشخاص، تسعة منهم في حالة حرجة بسبب تعرضهم لضربات قوية.

وذكرت شرطة كامبريدجشير أنها تلقت بلاغًا عند الساعة 19:39 بتوقيت غرينتش يفيد بوقوع عملية طعن لعدد من الأشخاص على متن القطار. وأضافت في بيان: «وصل ضباط مسلحون إلى الموقع، وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين، ونُقل عدد من المصابين إلى المستشفيات».

وبحسب الشرطة، فقد نُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، تسعة منهم يعانون إصابات تهدد حياتهم، مؤكدة أنه تم إعلان الحادث «حادثًا كبيرًا»، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في دعم التحقيق.

ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر، في منشور عبر منصة «إكس»، الحادث بأنه «مروع»، معربًا عن بالغ القلق.