محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الإضاءة العامة وصيانة شبكات الكهرباء

أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للشبكات والأعمدة الكهربائية والاستجابة الفورية لإصلاح الأعطال، والارتقاء بالخدمات المقدمة.



وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، نفذت إدارة الكهرباء بحي أول المنتزة، أعمال صيانة وتحسين الإنارة العامة شملت، تغيير 3 كشافات صوديوم وفرد وتوصيل شبكة هوائية بطول 50 م لإنارة الكشافات بشارع عمرو بن العاص، وتوصيل كابل مقطوع بشبكة هوائية بطريق "مرزا" أمام كوبري محسن 9، وفرد وتوصيل شبكة هوائية بطول 50 م لإنارة طريق مرزا أمام محسن 10.



وناشد الحي، المواطنين ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والإبلاغ عن أي أعطال فور ملاحظتها، مع التأكيد على استمرار جهود الصيانة والإنارة لتوفير بيئة آمنة ومضيئة للمواطنين.



وواصل حي ثان المنتزة رفع كفاءة منظومة الإنارة بنطاق الحي، حيث تم توصيل التيار الكهربائي لسوق اليوم الواحد، وصيانة وإنارة 2 عامود صوديوم بعزبة الجبل، وتركيب 2 مجموعة صوديوم وصيانة وإنارة 2 كشاف صوديوم أذرع بمنطقة طوسون، وصيانة وإنارة 5 عامود ديكوري بمحور المنتزة.



وقام حي أول العامرية، برفع عامود كهربائي ساقط وتأمين الشبكة وصيانة الكابلات والكشافات بطريق ترعة عبد القادر المجزر، وصيانة الشبكة المتهالكة بمنطقة قشوع وإضاءة الكشافات المطفأة.



وباشر مركز ومدينة برج العرب، إصلاح الشبكة الهوائية صيانة ورفع كفاءة عدد 8 كشافات بنطاق قرية بهيج، وصيانة الأعمدة والغرف الكهربائية بنطاق المركز.



وتابع حي شرق، زيادة الإضاءة العامة بمحيط المدارس، وتركيب الكابلات الأرضية والأعمدة الكهربائية بتوسعات شارع أبو قير، وتركيب عدد 25 كشافا أسفل كوبري أبيس، و168 كشافا و7 أعمدة بعزبة الموظفين.



وقامت إدارة الكهرباء بحي وسط، بإنارة 28 عامود بمحور المحمودية من مساكن طوسون حتي كوبري محرم بك، وإصلاح عطل بكابل أرضى، ورفع كفاءة الإضاءة العامة بالمحور، ومراجعة حالة الإضاءة العامة بشارع السلطان حسين.

