قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض مثلث الحب بالقاهرة السينمائي الدولي.. السبت
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الإضاءة العامة وصيانة شبكات الكهرباء

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للشبكات الكهربائية
محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للشبكات الكهربائية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للشبكات والأعمدة الكهربائية والاستجابة الفورية لإصلاح الأعطال، والارتقاء بالخدمات المقدمة.


وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، نفذت إدارة الكهرباء بحي أول المنتزة، أعمال صيانة وتحسين الإنارة العامة شملت، تغيير 3 كشافات صوديوم وفرد وتوصيل شبكة هوائية بطول 50 م لإنارة الكشافات بشارع عمرو بن العاص، وتوصيل كابل مقطوع بشبكة هوائية بطريق "مرزا" أمام كوبري محسن 9، وفرد وتوصيل شبكة هوائية بطول 50 م لإنارة طريق مرزا أمام محسن 10.


وناشد الحي، المواطنين ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والإبلاغ عن أي أعطال فور ملاحظتها، مع التأكيد على استمرار جهود الصيانة والإنارة لتوفير بيئة آمنة ومضيئة للمواطنين.


وواصل حي ثان المنتزة رفع كفاءة منظومة الإنارة بنطاق الحي، حيث تم توصيل التيار الكهربائي لسوق اليوم الواحد، وصيانة وإنارة 2 عامود صوديوم بعزبة الجبل، وتركيب 2 مجموعة صوديوم وصيانة وإنارة 2 كشاف صوديوم أذرع بمنطقة طوسون، وصيانة وإنارة 5 عامود ديكوري بمحور المنتزة.


وقام حي أول العامرية، برفع عامود كهربائي ساقط وتأمين الشبكة وصيانة الكابلات والكشافات بطريق ترعة عبد القادر المجزر، وصيانة الشبكة المتهالكة بمنطقة قشوع وإضاءة الكشافات المطفأة.


وباشر مركز ومدينة برج العرب، إصلاح الشبكة الهوائية صيانة ورفع كفاءة عدد 8 كشافات بنطاق قرية بهيج، وصيانة الأعمدة والغرف الكهربائية بنطاق المركز.


وتابع حي شرق، زيادة الإضاءة العامة بمحيط المدارس، وتركيب الكابلات الأرضية والأعمدة الكهربائية بتوسعات شارع أبو قير، وتركيب عدد 25 كشافا أسفل كوبري أبيس، و168 كشافا و7 أعمدة بعزبة الموظفين.


وقامت إدارة الكهرباء بحي وسط، بإنارة 28 عامود بمحور المحمودية من مساكن طوسون حتي كوبري محرم بك، وإصلاح عطل بكابل أرضى، ورفع كفاءة الإضاءة العامة بالمحور، ومراجعة حالة الإضاءة العامة بشارع السلطان حسين.
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد رفع كفاءة الإضاءة العامة الصيانة الدورية للشبكات والأعمدة الكهربائية الاستجابة الفورية لإصلاح الأعطال إدارة الكهرباء بحي أول المنتزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

وزير العدل يصدر قرار بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالنيابة الإدارية

وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالنيابة الإدارية

جثة - أرشيفية

مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية على كورنيش المقطم

القيد العائلي

خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد