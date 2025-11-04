مسؤولون: المملكة المتحدة ترسل المزيد من صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا

أ ش أ

أفاد مسؤولون مطلعون بأن الحكومة البريطانية زودت أوكرانيا بمزيد من صواريخ كروز بعيدة المدى من فئة "ستورم شادو".

ونقلت صحيفة /إندبندنت/ البريطانية عن المسؤولين قولهم "إنه تم إرسال عدد غير محدد من الصواريخ إلى أوكرانيا لضمان امتلاك الدولة مخزونا كافيا للرد على الهجمات الروسية بضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية".

وأشار المسؤولون إلى أن بريطانيا تزود أوكرانيا بهذه الصواريخ مجددا "خشية من تصعيد موسكو هجماتها على المدنيين الأوكرانيين".

ولم تعلن الحكومة البريطانية علنا عن نقل صواريخ ستورم شادو أو عددها.. ويأتي هذا النقل المزعوم في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل قراره بشأن إرسال صواريخ توماهوك أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، وفقا للصحيفة.

وقبل أسبوعين، هاجمت أوكرانيا مصنعا روسيا مهما للمواد الكيميائية باستخدام صواريخ ستورم شادو بريطانية الصنع.