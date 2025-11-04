قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: تطوير الطوربيد بوسيدون والصاروخ بوريفيستنيك بالغ الأهمية

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير الطوربيد "بوسيدون" والصاروخ المجنح "بوريفيستنيك" أمر "بالغ الأهمية" لأمن بلاده و"للتكافؤ الاستراتيجي" لعقود قادمة.


جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون"، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية اليوم الثلاثاء، حيث هنأ الرئيس الروسي "الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية التي شاركت في ابتكار هذا السلاح (القوي والفعال والفريد من نوعه)".


وقال الرئيس الروسي إن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" ذو "أهمية تاريخية لشعبنا؛ فهي تضمن الأمن والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة، بل للقرن الحادي والعشرين بأكمله"، مؤكدا أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.


ورأى أن مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة"، مشيرا إلى أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.


وحول الصاروخ المجنح "بوريفيستنيك"، قال الرئيس الروسي إن الصاروخ "يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران"، مضيفا "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".


وأوضح أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.. لافتا إلى أن كافة خطط روسيا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة وتطوير صناعة الدفاع قيد التنفيذ.


وقال: "جميع خططنا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة، وتطوير المجمع الصناعي الدفاعي، وتزويد الجيش والبحرية الروسيين بالمعدات والأسلحة الحديثة قيد التنفيذ.. وأقصد هنا تطوير ونشر أحدث منظومة صواريخ استراتيجية "أفانغارد".


وأضاف أن سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي /ناتو/ كانت متواجدة بشكل دائم في منطقة اختبار "بوريفيستنيك"، مشيرا إلى أن روسيا لم تتدخل في عمل سفينة الاستطلاع التابعة للحلف في منطقة اختبار "بوريفيستنيك".


وأكد أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك"، وقال: "لقد صنعنا ونشرنا وبدأنا الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى".


ونوه بوتين بأن أنظمة صاروخ "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في عام 2026.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقاً نجاح اختبار طوربيد "بوسيدون"، وهو غواص مسيّر مزوّد بمحرك نووي، موضحاً أن قدرته التدميرية "تفوق بكثير صاروخ "سارمات" العابر للقارات".


كما أفاد رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، بأن صاروخ "بوريفيستنيك" نجح في اختبار حديث، حيث قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، وحلّق لمدة 15 ساعة بمناورة تجمع بين الطيران الأفقي والعمودي، مستخدماً تقنية دفع نووية يمكن – وفق تصريحات بوتين – توظيفها مستقبلاً في تطبيقات مدنية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير الطوربيد بوسيدون الصاروخ المجنح بوريفيستنيك حفل توزيع جوائز مطوري بوريفيستنيك وبوسيدون التكافؤ الاستراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

توقعات الخبراء لأسعار الذهب.. جولدمان ساكس: فك الدولرة تقوده..زيادة: قيمته مبالغ فيها

مشغولات ذهبية

تراجع كبير في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد