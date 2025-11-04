بوتين: تطوير الطوربيد بوسيدون والصاروخ بوريفيستنيك بالغ الأهمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير الطوربيد "بوسيدون" والصاروخ المجنح "بوريفيستنيك" أمر "بالغ الأهمية" لأمن بلاده و"للتكافؤ الاستراتيجي" لعقود قادمة.



جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون"، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية اليوم الثلاثاء، حيث هنأ الرئيس الروسي "الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية التي شاركت في ابتكار هذا السلاح (القوي والفعال والفريد من نوعه)".



وقال الرئيس الروسي إن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" ذو "أهمية تاريخية لشعبنا؛ فهي تضمن الأمن والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة، بل للقرن الحادي والعشرين بأكمله"، مؤكدا أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.



ورأى أن مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة"، مشيرا إلى أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.



وحول الصاروخ المجنح "بوريفيستنيك"، قال الرئيس الروسي إن الصاروخ "يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران"، مضيفا "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".



وأوضح أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.. لافتا إلى أن كافة خطط روسيا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة وتطوير صناعة الدفاع قيد التنفيذ.



وقال: "جميع خططنا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة، وتطوير المجمع الصناعي الدفاعي، وتزويد الجيش والبحرية الروسيين بالمعدات والأسلحة الحديثة قيد التنفيذ.. وأقصد هنا تطوير ونشر أحدث منظومة صواريخ استراتيجية "أفانغارد".



وأضاف أن سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي /ناتو/ كانت متواجدة بشكل دائم في منطقة اختبار "بوريفيستنيك"، مشيرا إلى أن روسيا لم تتدخل في عمل سفينة الاستطلاع التابعة للحلف في منطقة اختبار "بوريفيستنيك".



وأكد أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك"، وقال: "لقد صنعنا ونشرنا وبدأنا الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى".



ونوه بوتين بأن أنظمة صاروخ "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في عام 2026.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقاً نجاح اختبار طوربيد "بوسيدون"، وهو غواص مسيّر مزوّد بمحرك نووي، موضحاً أن قدرته التدميرية "تفوق بكثير صاروخ "سارمات" العابر للقارات".



كما أفاد رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، بأن صاروخ "بوريفيستنيك" نجح في اختبار حديث، حيث قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، وحلّق لمدة 15 ساعة بمناورة تجمع بين الطيران الأفقي والعمودي، مستخدماً تقنية دفع نووية يمكن – وفق تصريحات بوتين – توظيفها مستقبلاً في تطبيقات مدنية.