قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقضت على 1585 جنديًا أوكرانيًا. 


وذكرت الدفاع الروسية - في بيان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن وحدات من مجموعة قوات الغرب عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفرادًا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيتروفبافليفكا، وكوريلوفكا، وبوجوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، ودروزيليوبوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا، وستافكي، وياروفايا في دونيتسك الشعبية.


وأضاف البيان أنه بالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات من الجيش السادس تشديد الحصار على مجموعة العدو، حيث تم إحباط محاولة أخرى من وحدات اللواء الأول للحرس الوطني بالقرب من بلدة بيتروفكا في مقاطعة خاركوف لاختراق نهر أوسكول وتأمين خروج للوحدات الأوكرانية المحاصرة من الضفة اليسرى، وتم تدمير ما يصل إلى 10 مسلحين وعربة مدرعة.


وتابع البيان: "كما يستمر تطويق المجموعة المعادية من الشمال الشرقي بالقرب من قرية بتروفبافليفكا في مقاطعة خاركوف، مبينا في الوقت نفسه أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالقرب من قرية كوبيانسك، تم تحييد 40 جنديًا أوكرانيًا، و16 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة، ومدفع ذاتي الحركة من طراز بوجدان عيار 155 ملم، وعربتان قتاليتان مدرعتان من طراز قوزاق، وعربة مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، ومدفعي هاون، وثلاث شاحنات بيك أب". 


وأوضح البيان أنه في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و21 عربة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير ست محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، وستة مستودعات ذخيرة".


وأشار إلى أن وحدات من مجموعة الجنوب حررت خطوطا ومواقع هامة؛ حيث استهدفت وحدات عسكرية أوكرانية، بالقرب من محيط بلدات دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وزفانوفكا، وإيفانوبول، ودرونوفكا، وفيدوروفكا، وفيروليوبوفكا، وفاسيوكوفكا في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين و4 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، و6 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى 3 محطات رادار إلكترونية، ومستودع إمداد ومحروقات.


وفي محيط بلدات أوليكسييفكا وأندرييفكا وبروليتارسكويه ونوفايا سيتش وكورتشاكوفكا في مقاطعة سومي، استهدفت قوات محموعة "الشمال" قوات كييف، كما تم استهداف وحدات من الألوية الميكانيكية والمشاة الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات سينيلنيكوفو وفولتشانسك على محور خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، و12 سيارة، ومدفع ميداني؛ فضلا عن تدمير محطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، وأربعة مستودعات إمداد.

وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة تجمعات القوات الأوكرانية محيط كوبيانسك مجموعة قوات الغرب أفرادًا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

مجلس السلم والأمن الإفريقي

مجلس السلم والأمن الإفريقي يناقش قضايا الهجرة والشباب والأمن

شهداء غزة

صحة غزة: مستشفيات القطاع تستقبل 4 شهداء و7 إصابات خلال 24 ساعة

بورصة عمان

ارتفاع طفيف بمؤشرات بورصة عمان بتداولات بلغت 10.4 مليون دينار

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد