"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أحكمت الطوق حول تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقضت على 1585 جنديًا أوكرانيًا.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن وحدات من مجموعة قوات الغرب عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفرادًا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيتروفبافليفكا، وكوريلوفكا، وبوجوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا، ودروزيليوبوفكا، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا، وستافكي، وياروفايا في دونيتسك الشعبية.



وأضاف البيان أنه بالقرب من بلدة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات من الجيش السادس تشديد الحصار على مجموعة العدو، حيث تم إحباط محاولة أخرى من وحدات اللواء الأول للحرس الوطني بالقرب من بلدة بيتروفكا في مقاطعة خاركوف لاختراق نهر أوسكول وتأمين خروج للوحدات الأوكرانية المحاصرة من الضفة اليسرى، وتم تدمير ما يصل إلى 10 مسلحين وعربة مدرعة.



وتابع البيان: "كما يستمر تطويق المجموعة المعادية من الشمال الشرقي بالقرب من قرية بتروفبافليفكا في مقاطعة خاركوف، مبينا في الوقت نفسه أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالقرب من قرية كوبيانسك، تم تحييد 40 جنديًا أوكرانيًا، و16 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة، ومدفع ذاتي الحركة من طراز بوجدان عيار 155 ملم، وعربتان قتاليتان مدرعتان من طراز قوزاق، وعربة مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، ومدفعي هاون، وثلاث شاحنات بيك أب".



وأوضح البيان أنه في منطقة مسؤولية تجمع قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و21 عربة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير ست محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، وستة مستودعات ذخيرة".



وأشار إلى أن وحدات من مجموعة الجنوب حررت خطوطا ومواقع هامة؛ حيث استهدفت وحدات عسكرية أوكرانية، بالقرب من محيط بلدات دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وزفانوفكا، وإيفانوبول، ودرونوفكا، وفيدوروفكا، وفيروليوبوفكا، وفاسيوكوفكا في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين و4 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، و6 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى 3 محطات رادار إلكترونية، ومستودع إمداد ومحروقات.



وفي محيط بلدات أوليكسييفكا وأندرييفكا وبروليتارسكويه ونوفايا سيتش وكورتشاكوفكا في مقاطعة سومي، استهدفت قوات محموعة "الشمال" قوات كييف، كما تم استهداف وحدات من الألوية الميكانيكية والمشاة الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات سينيلنيكوفو وفولتشانسك على محور خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، و12 سيارة، ومدفع ميداني؛ فضلا عن تدمير محطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، وأربعة مستودعات إمداد.