الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هزائم فادحة.. الجيش الأوكراني يخسر 285 جنديا خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
محمود نوفل

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء عملية تمشيط للمسلحين الأوكرانيين في بلدتي غناتوفكا وروغ في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم تحرير 24 مبنى.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: “تضررت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مصنع لتجميع الطائرات المسيرة”.

وأضافت الدفاع الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الشمال" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سومي، وكبدتها خسائر تصل إلى 285 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت: “القوات المسلحة الروسية صدت 12 هجوما مضادا خلال الـ24 ساعة الماضية في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي من كراسنوأرميسك”.

وزادت: "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 160 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأردفت الدفاع الروسية: “منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و4 صواريخ من طراز هيمارس و123 طائرة مسيرة”.

وأكملت: “تحييد ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا و26 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية بالقرب من كوبيانسك”.

وإستطردت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمت إلى عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 250 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقالت أيضا: "تواصل وحدات الجيش السادس بالقرب من كوبيانسك تدمير قوة العدو المحاصرة ووحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 65 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وألمحت كذلك إلى أن القوات المسلحة الروسية حررت 19 مبنى في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من دميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية وتتقدم نحو المناطق الغربية،  مشيرة إلى أن وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها على الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 470 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

أوكرانيا روسيا القوات المسلحة الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية جمهورية دونيتسك

