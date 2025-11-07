الدفاع الروسية تعل تدمير 7 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد 11 هجومًا للقوات الأوكرانية من اتجاه بلدة غريشينو في محيط كراسنوارمييك بهدف فك التطويق عن وحداتها المحاصرة.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها: “نفذت القوات الأوكرانية 45 محاولة لفك التطويق عن التجمع المحاصر في كراسنوارمييسك و32 محاولة لكسر الحصار”.

وأضافت: “قوات أسطول البحر الأسود دمرت 7 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود”.

وتابعت: ردًا على هجمات كييف الإرهابية نفذت قواتنا 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة.

وزادت: “قواتنا تواصل تدمير تجمعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك”.

وختمت الدفاع الروسية: “قواتنا تواصل تدمير وحدات القوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوارمييسك وتطهير بلدتي غناتوفكا وروغ”.