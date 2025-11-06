قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر
قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 825 عسكري أوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا في منطقة كراسنوأرميسك ودميتروف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى مستودعات لتخزين الطائرات المسيرة.

وأضافت الوزارة الروسية: تم تدمير ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا وجسر ميكانيكي ثقيل في منطقة كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلتين جويتين موجهتين و261 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة هجومية أوكرانية في منطقة خاركوف لم تتمكن من اختراق المعبر المدمر فوق نهر أوسكول لاستعادته، وأن وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 95 جنديا ودبابتين خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب تقدم وحدات مجموعة قوات "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو، حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 245 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية بيانها: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 45 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تم صد ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، بهدف فك الحصار عن التشكيلات الأوكرانية المحاصرة، وتم إحباط مجموعة من العسكريين للخروج من الحصار.

وزارة الدفاع الروسية عسكري أوكراني القوات المسلحة الأوكرانية الدفاع الجوي الروسي نهر أوسكول

