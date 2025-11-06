أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا في منطقة كراسنوأرميسك ودميتروف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى مستودعات لتخزين الطائرات المسيرة.



وأضافت الوزارة الروسية: تم تدمير ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا وجسر ميكانيكي ثقيل في منطقة كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلتين جويتين موجهتين و261 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة هجومية أوكرانية في منطقة خاركوف لم تتمكن من اختراق المعبر المدمر فوق نهر أوسكول لاستعادته، وأن وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 95 جنديا ودبابتين خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب تقدم وحدات مجموعة قوات "الشرق" إلى عمق دفاعات العدو، حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 245 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وختمت الدفاع الروسية بيانها: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 45 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تم صد ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، بهدف فك الحصار عن التشكيلات الأوكرانية المحاصرة، وتم إحباط مجموعة من العسكريين للخروج من الحصار.