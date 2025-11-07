الكرملين: انعدام الثقة بين روسيا وأوكرانيا واضح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قال إنه من المؤكد أن القمة الروسية الأمريكية ستكون مطلوبة من كلا البلدين في مرحلة معينة.

وأوضحت الكرملين، أن انعدام الثقة بين روسيا وأوكرانيا واضح.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا في منطقة كراسنوأرميسك ودميتروف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى مستودعات لتخزين الطائرات المسيرة.

وأضافت الوزارة الروسية: تم تدمير ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا وجسر ميكانيكي ثقيل في منطقة كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلتين جويتين موجهتين و261 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة هجومية أوكرانية في منطقة خاركوف لم تتمكن من اختراق المعبر المدمر فوق نهر أوسكول لاستعادته، وأن وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

