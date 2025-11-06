أمريكا ترد على روسيا بصاروخ نووي عابر للقارات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية التعاون مع كل من الصين وروسيا لوضع خطة مشتركة لنزع السلاح النووي، في خطوة وصفها بالمهمة رغم عدم الكشف عن تفاصيلها بعد.

أميركا ترد على روسيا بصاروخ نووي عابر للقارات

ووفقا لتقرير عرضته قناة “العربية”، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن احتمال العمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي، دون تقديم تفاصيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأميركي بمدينة ميامي: "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية".. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اختبار الولايات المتحدة صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينوتمان 3 - بدون رأس حربي، ولكنه قادر على حمل رأس نووي.

أُجري الإطلاق التجريبي من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.

وقطع الصاروخ مسافة نحو 4200 ميل ووصل إلى هدفه في جزيرة كواجالين المرجانية.

وذكرت تقارير أمريكية أن «هذا الاختبار، الذي أطلق عليه اسم GT 254، قام بتقييم الموثوقية المستمرة والاستعداد التشغيلي ودقة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهو حجر الزاوية في الدفاع الوطني الأمريكي».

ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية بدعوى مواجهة روسيا والصين

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر مباشرة ببدء تنفيذ اختبارات جديدة على الأسلحة النووية، مبررًا الخطوة بالحاجة إلى الحفاظ على توازن القوى مع روسيا والصين في هذا المجال الحساس.

وقال ترامب، في كلمة مصوّرة، إن الولايات المتحدة تمتلك «أقوى ترسانة نووية في العالم»، مشيرًا إلى أن هذا التفوق هو ثمرة خطط التحديث الشامل التي أُطلقت خلال ولايته الأولى، وشملت تعزيز قدرات الجيش وتجديد مخزون الأسلحة النووية.

وأضاف: «رغم إدراكي لحجم الدمار الذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة، فإن التطورات الدولية لم تترك أمامي خيارًا سوى المضي في هذا القرار». وأوضح أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية عالميًا من حيث القوة النووية، فيما تقترب الصين بخطى متسارعة قد تمكّنها من مضاهاة الترسانة الأمريكية خلال خمس سنوات فقط.

وأكد ترامب أن القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ«الأنشطة التجريبية النووية المتزايدة» لدى بعض الدول المنافسة، موضحًا أنه أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بالشروع فورًا في الاختبارات «بما يضمن التكافؤ مع القوى الأخرى».

واختتم الرئيس الأمريكي كلمته بالقول: «سنبدأ هذه الاختبارات دون تأخير، حفاظًا على أمننا القومي وتوازن الردع العالمي».

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من تأكيد ترامب نية بلاده إجراء تجارب نووية، في وقت يعتقد فيه أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تمارس اختبارات مماثلة.