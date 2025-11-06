قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمريكا ترد على روسيا بصاروخ نووي عابر للقارات

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
هاجر ابراهيم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية التعاون مع كل من الصين وروسيا لوضع خطة مشتركة لنزع السلاح النووي، في خطوة وصفها بالمهمة رغم عدم الكشف عن تفاصيلها بعد.

أميركا ترد على روسيا بصاروخ نووي عابر للقارات

ووفقا لتقرير عرضته قناة “العربية”، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن احتمال العمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي، دون تقديم تفاصيل.

 ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأميركي بمدينة ميامي: "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية".. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اختبار الولايات المتحدة صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينوتمان 3 - بدون رأس حربي، ولكنه قادر على حمل رأس نووي.

 أُجري الإطلاق التجريبي من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.

وقطع الصاروخ مسافة نحو 4200 ميل ووصل إلى هدفه في جزيرة كواجالين المرجانية.

 وذكرت تقارير أمريكية أن «هذا الاختبار، الذي أطلق عليه اسم GT 254، قام بتقييم الموثوقية المستمرة والاستعداد التشغيلي ودقة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهو حجر الزاوية في الدفاع الوطني الأمريكي».

ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية بدعوى مواجهة روسيا والصين
ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر مباشرة ببدء تنفيذ اختبارات جديدة على الأسلحة النووية، مبررًا الخطوة بالحاجة إلى الحفاظ على توازن القوى مع روسيا والصين في هذا المجال الحساس.

وقال ترامب، في كلمة مصوّرة، إن الولايات المتحدة تمتلك «أقوى ترسانة نووية في العالم»، مشيرًا إلى أن هذا التفوق هو ثمرة خطط التحديث الشامل التي أُطلقت خلال ولايته الأولى، وشملت تعزيز قدرات الجيش وتجديد مخزون الأسلحة النووية.

وأضاف: «رغم إدراكي لحجم الدمار الذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة، فإن التطورات الدولية لم تترك أمامي خيارًا سوى المضي في هذا القرار». وأوضح أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية عالميًا من حيث القوة النووية، فيما تقترب الصين بخطى متسارعة قد تمكّنها من مضاهاة الترسانة الأمريكية خلال خمس سنوات فقط.

وأكد ترامب أن القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ«الأنشطة التجريبية النووية المتزايدة» لدى بعض الدول المنافسة، موضحًا أنه أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بالشروع فورًا في الاختبارات «بما يضمن التكافؤ مع القوى الأخرى».

واختتم الرئيس الأمريكي كلمته بالقول: «سنبدأ هذه الاختبارات دون تأخير، حفاظًا على أمننا القومي وتوازن الردع العالمي».

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من تأكيد ترامب نية بلاده إجراء تجارب نووية، في وقت يعتقد فيه أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تمارس اختبارات مماثلة.

دونالد ترامب السلاح النووي روسيا الصين بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

بنك الاستثمار الرائد

هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لـ ستون باين إيس بارتنرز في صفقة التخارج من حصتها البالغة 7% في شركة تعليم لخدمات الإدارة

الغرف العربية

الغرف العربية: الشمول المالي والتحول الرقمي يساعدان على تمكين الإنسان وتحقيق النمو

بيانات مالية

بورصة أبو ظبي | أرباح القابضة الإماراتية ترتفع 27.7%

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد