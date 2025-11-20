جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة"

شهدت جامعة أسيوط اليوم الخميس حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة"، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب خلال الفترة من 16 وحتى اليوم 20 نوفمبر الجاري.

تشجيع الطلاب على تحويل إحساسهم بالأغنية إلى أعمال فنية بصرية

وهدفت المسابقة إلى تشجيع الطلاب على تحويل إحساسهم بالأغنية إلى أعمال فنية بصرية في مجالات الرسم والتصوير والبوستر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب.

وجرى تنظيم المسابقة من خلال قسم الفنون التشكيلية بإدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بإشراف محمد جمعة مدير إدارة الفنون، و شيري وجدي رئيس قسم الفنون التشكيلية، و نجلاء صلاح مسؤول النشاط، وبمشاركة الأخصائيين بالإدارة.

تكوين شخصية الطالب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الأنشطة الفنية تمثل ركيزة أساسية في تكوين شخصية الطالب وصقل مواهبه، لما تحمله من دور مهم في تنمية الذوق والوعي والإبداع داخل المجتمع الجامعي.



وأشار إلى أن الجامعة تحرص على توفير برامج ومسابقات فنية متنوعة تُتيح للطلاب الفرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بوسائل مبتكرة، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لهذه الأنشطة بوصفها مساحة حقيقية لاكتشاف الموهوبين وتشجيعهم على تطوير قدراتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى خلال الحفل أهمية الأنشطة والفعاليات الفنية في تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم، لما لها من دور في بناء الشخصية وتشجيعهم على توظيف قدراتهم فيما يفيد. مؤكدًا على أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، داعيًا الشباب إلى إدراك حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة، والحفاظ عليها، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأفكار الهدامة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد محمد جمعة بالتطور الكبير الذي شهدته الأنشطة الطلابية في السنوات الأخيرة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للنشاط الفني. وأوضح أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من مختلف كليات الجامعة، وأسهمت في اكتشاف عدد من المواهب الواعدة، مؤكدًا استعداد الإدارة لتنظيم المزيد من الفعاليات والمسابقات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الحفل، جرى تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في أفرع المسابقة المختلفة، حيث جاءت النتائج كالتالي: أولًا – مسابقة الرسم:

عوني مصطفى (كلية التربية)، رحمة كمال (كلية التجارة)، أماني محمود (كلية التربية النوعية)، أحمد جمال (كلية الحقوق)، الشيماء شعبان (كلية التربية).

ثانيًا – مسابقة التصوير:

كيرياكوس ميلاد (كلية التمريض)، أمنية حمدي (كلية التربية)، آية الله خالد (كلية التجارة)، سماح محمد (كلية التربية)، شمس أحمد (كلية التربية للطفولة المبكرة).

ثالثًا – مسابقة البوستر:

منة الله عز (كلية التربية النوعية)، هايدي لطيف (كلية التربية النوعية),

مارتينا صالح (كلية التربية للطفولة المبكرة)، مريم محمد (كلية التربية)، آية محمد (كلية الحقوق). كما تم خلال الحفل تكريم المشرفين على تنظيم المسابقة، وأخصائيي النشاط الفني بالإدارة، ومشرفي النشاط بالكليات المشاركة والمتميزة.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم جوائز مسابقة "أجمل ساحة رمضانية"، التي أقيمت في مارس الماضي، وفازت بالمراكز الخمسة الأولى كليات: الصيدلة، العلوم، طب الأسنان، التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.