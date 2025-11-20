قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة"

جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة"
جامعة أسيوط تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة"
إيهاب عمر

شهدت جامعة أسيوط اليوم الخميس حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة "لوحة في غنوة"، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب خلال الفترة من 16 وحتى اليوم 20 نوفمبر الجاري. 

تشجيع الطلاب على تحويل إحساسهم بالأغنية إلى أعمال فنية بصرية

وهدفت المسابقة إلى تشجيع الطلاب على تحويل إحساسهم بالأغنية إلى أعمال فنية بصرية في مجالات الرسم والتصوير والبوستر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب.

وجرى تنظيم المسابقة من خلال قسم الفنون التشكيلية بإدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بإشراف محمد جمعة مدير إدارة الفنون، و شيري وجدي رئيس قسم الفنون التشكيلية، و نجلاء صلاح مسؤول النشاط، وبمشاركة الأخصائيين بالإدارة.

 تكوين شخصية الطالب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الأنشطة الفنية تمثل ركيزة أساسية في تكوين شخصية الطالب وصقل مواهبه، لما تحمله من دور مهم في تنمية الذوق والوعي والإبداع داخل المجتمع الجامعي.


وأشار إلى أن الجامعة تحرص على توفير برامج ومسابقات فنية متنوعة تُتيح للطلاب الفرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بوسائل مبتكرة، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لهذه الأنشطة بوصفها مساحة حقيقية لاكتشاف الموهوبين وتشجيعهم على تطوير قدراتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى خلال الحفل أهمية الأنشطة والفعاليات الفنية في تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم، لما لها من دور في بناء الشخصية وتشجيعهم على توظيف قدراتهم فيما يفيد. مؤكدًا على أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، داعيًا الشباب إلى إدراك حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة، والحفاظ عليها، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأفكار الهدامة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد محمد جمعة بالتطور الكبير الذي شهدته الأنشطة الطلابية في السنوات الأخيرة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للنشاط الفني. وأوضح أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من مختلف كليات الجامعة، وأسهمت في اكتشاف عدد من المواهب الواعدة، مؤكدًا استعداد الإدارة لتنظيم المزيد من الفعاليات والمسابقات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الحفل، جرى تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في أفرع المسابقة المختلفة، حيث جاءت النتائج كالتالي: أولًا – مسابقة الرسم:
عوني مصطفى (كلية التربية)، رحمة كمال (كلية التجارة)، أماني محمود (كلية التربية النوعية)، أحمد جمال (كلية الحقوق)، الشيماء شعبان (كلية التربية).
ثانيًا – مسابقة التصوير:
كيرياكوس ميلاد (كلية التمريض)، أمنية حمدي (كلية التربية)، آية الله خالد (كلية التجارة)، سماح محمد (كلية التربية)، شمس أحمد (كلية التربية للطفولة المبكرة).
ثالثًا – مسابقة البوستر:
منة الله عز (كلية التربية النوعية)، هايدي لطيف (كلية التربية النوعية),
مارتينا صالح (كلية التربية للطفولة المبكرة)، مريم محمد (كلية التربية)، آية محمد (كلية الحقوق). كما تم خلال الحفل تكريم المشرفين على تنظيم المسابقة، وأخصائيي النشاط الفني بالإدارة، ومشرفي النشاط بالكليات المشاركة والمتميزة.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم جوائز مسابقة "أجمل ساحة رمضانية"، التي أقيمت في مارس الماضي، وفازت بالمراكز الخمسة الأولى كليات: الصيدلة، العلوم، طب الأسنان، التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.

أسيوط جامعة أسيوط الإدارة العامة لرعاية الطلاب أعمال فنية الأنشطة الطلابية الفنون التشكيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد