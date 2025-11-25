قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الخارجية يؤكد صلابة الشراكة المصرية - الأمريكية.. ويدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي

الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية
ولاء عبد الكريم

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن العلاقات المصرية–الأمريكية تُعد ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الشراكة بين البلدين أثبتت قدرتها على الصمود أمام التحولات الدولية خلال العقود الماضية.

 تحقيق المصالح المشتركة

وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الجانبين لضمان تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه بالغرفة التجارية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مصر ترى في الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مسارًا استراتيجيًا قادرًا على دفع النمو وتحسين مناخ الاستثمار.

تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب

 وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد إطلاق منظومة "الرخصة الذهبية" التي تسمح بإجراءات أكثر مرونة وسرعة للمشروعات الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تشهد تطورًا كبيرًا بفضل الإصلاحات التشريعية والضريبية، مما ساهم في جذب شركات أمريكية جديدة ودعم توسعات الشركات القائمة بالفعل.

 وأوضح أن واشنطن تُعد من أكبر الشركاء التجاريين للقاهرة، وأن هناك فرصًا واسعة لتعزيز هذا التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والاتصالات.

وتابع أن مصر تعمل على تحويل موقعها الجغرافي إلى محور لوجستي وصناعي يخدم الأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأفريقيا والمنطقة العربية تتيح للمستثمرين الأمريكيين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. 

وأضاف أن الدولة ملتزمة بإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين لضمان تدفق أكبر للاستثمارات.

وأكد على أن مصر تسعى لبناء شراكة اقتصادية أكثر عمقًا مع الولايات المتحدة، تقوم على تبادل المصالح وتوسيع فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. 

وقال إن القاهرة ترحب بأي خطوات من شأنها دعم قطاع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة في البلدين.
 

بدر عبد العاطي العلاقات المصرية–الأمريكية التكنولوجيا الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

انتخابات النواب.. زيادة الإقبال على لجان السيدة زينب قبل موعد الغلق

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام.. تريند تيك توك لخسارة الوزن

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد