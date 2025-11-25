وزير الخارجية يؤكد صلابة الشراكة المصرية - الأمريكية.. ويدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن العلاقات المصرية–الأمريكية تُعد ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الشراكة بين البلدين أثبتت قدرتها على الصمود أمام التحولات الدولية خلال العقود الماضية.

تحقيق المصالح المشتركة

وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الجانبين لضمان تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه بالغرفة التجارية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مصر ترى في الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مسارًا استراتيجيًا قادرًا على دفع النمو وتحسين مناخ الاستثمار.

تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد إطلاق منظومة "الرخصة الذهبية" التي تسمح بإجراءات أكثر مرونة وسرعة للمشروعات الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تشهد تطورًا كبيرًا بفضل الإصلاحات التشريعية والضريبية، مما ساهم في جذب شركات أمريكية جديدة ودعم توسعات الشركات القائمة بالفعل.

وأوضح أن واشنطن تُعد من أكبر الشركاء التجاريين للقاهرة، وأن هناك فرصًا واسعة لتعزيز هذا التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والاتصالات.

وتابع أن مصر تعمل على تحويل موقعها الجغرافي إلى محور لوجستي وصناعي يخدم الأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأفريقيا والمنطقة العربية تتيح للمستثمرين الأمريكيين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

وأضاف أن الدولة ملتزمة بإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين لضمان تدفق أكبر للاستثمارات.

وأكد على أن مصر تسعى لبناء شراكة اقتصادية أكثر عمقًا مع الولايات المتحدة، تقوم على تبادل المصالح وتوسيع فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقال إن القاهرة ترحب بأي خطوات من شأنها دعم قطاع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة في البلدين.

