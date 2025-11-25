اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

استضافت القاهرة اجتماعا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشارك فيه رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وبحث الاجتماع سبل تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وشهد الاجتماع، توافق الأطراف المشاركة على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري CMCC.

وبحث الاجتماع، تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار.