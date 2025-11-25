منظمات فلسطينية: منظومة الإيواء بغزة متهالكة ولن تصمد خلال الشتاء.. و17 شهيدا و15 مصابا خلال 24 ساعة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم /الثلاثاء/، أن منظومة الإيواء في غزة متهالكة ولن تصمد أمام مناخ فصل الشتاء، في حين يعيش 300 ألف مواطن في مناطق خطرة وأكثر تعرضا للفيضان والسيول التي جرفت آلاف الخيام التي تؤوي النساء والأطفال.

وقال الشوا - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - إن "ما دخل حتى الآن من مواد إيواء يمثل 10% فقط من الخيام المطلوبة، في حين أن تلك الخيام لا تمثل حلا في ظل الأوضاع المناخية الصعبة التي يعيشها سكان غزة".

وأشار إلى أن شبكة المنظمات الأهلية تتلقي استغاثات من المواطنين علي مدار اليوم من أجل سحب المياه الموجودة بسبب السيول في ظل عدم توفر المضخات أو بدائل أو وسائل للتدفئة، وفقدان جميع مستلزمات المواطنين داخل الخيام، مضيفا: "سكان غزة يعيشون في مرحلة صعبة فى ظل عدم قدرة المؤسسات الإغاثية علي الاستجابة لاحتياجات المواطنين الطارئة ومنحهم أماكن تحمهيم من السيول".

وشدد على الحاجة الماسة لوجود منازل متنقلة بدلا من الخيام أو خيام ذات معايير أفضل تتحمل المياه، بالإضافة إلى توفير وسائل تدفئة وأغطية وملابس شتوية للأطفال والنساء وكبار السن، محذرا من إمكانية انتشار أكبر للأوبئة والأمراض التي تترافق مع فصل الشتاء، وتفاقم أوضاع المصابين بهذه الأمراض في ظل منظومة الصحة المتهالكة وعدم توفير الأدوية اللازمة، كما شدد على أهمية توفير آليات ومعدات للمساعدة فى التخلص من الركام والنفايات التي تهدد حياة المدنيين.

ونوه بتواصل المنظمات الأهلية الفلسطينية مع كل الأطراف الدولية، مثل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول المانحة، من أجل الإسراع في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات وفتح المعابر، وخاصة المساعدات المتعلقة بالإيواء المناسب للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية، حيث أنها الأكثر ارتفاعا من أجل إقامة مراكز إيواء للفلسطينيين.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم /الثلاثاء/، أن مستشفيات القطاع استقبلت 17 شهيدا و16 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 345، بينما بلغ إجمالي الإصابات 889.