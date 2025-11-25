قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
أخبار العالم

منظمات فلسطينية: منظومة الإيواء بغزة متهالكة ولن تصمد خلال الشتاء.. و17 شهيدا و15 مصابا خلال 24 ساعة

أ ش أ

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم /الثلاثاء/، أن منظومة الإيواء في غزة متهالكة ولن تصمد أمام مناخ فصل الشتاء، في حين يعيش 300 ألف مواطن في مناطق خطرة وأكثر تعرضا للفيضان والسيول التي جرفت آلاف الخيام التي تؤوي النساء والأطفال.

وقال الشوا - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - إن "ما دخل حتى الآن من مواد إيواء يمثل 10% فقط من الخيام المطلوبة، في حين أن تلك الخيام لا تمثل حلا في ظل الأوضاع المناخية الصعبة التي يعيشها سكان غزة".

وأشار إلى أن شبكة المنظمات الأهلية تتلقي استغاثات من المواطنين علي مدار اليوم من أجل سحب المياه الموجودة بسبب السيول في ظل عدم توفر المضخات أو بدائل أو وسائل للتدفئة، وفقدان جميع مستلزمات المواطنين داخل الخيام، مضيفا: "سكان غزة يعيشون في مرحلة صعبة فى ظل عدم قدرة المؤسسات الإغاثية علي الاستجابة لاحتياجات المواطنين الطارئة ومنحهم أماكن تحمهيم من السيول".

وشدد على الحاجة الماسة لوجود منازل متنقلة بدلا من الخيام أو خيام ذات معايير أفضل تتحمل المياه، بالإضافة إلى توفير وسائل تدفئة وأغطية وملابس شتوية للأطفال والنساء وكبار السن، محذرا من إمكانية انتشار أكبر للأوبئة والأمراض التي تترافق مع فصل الشتاء، وتفاقم أوضاع المصابين بهذه الأمراض في ظل منظومة الصحة المتهالكة وعدم توفير الأدوية اللازمة، كما شدد على أهمية توفير آليات ومعدات للمساعدة فى التخلص من الركام والنفايات التي تهدد حياة المدنيين.

 ونوه بتواصل المنظمات الأهلية الفلسطينية مع كل الأطراف الدولية، مثل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول المانحة، من أجل الإسراع في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات وفتح المعابر، وخاصة المساعدات المتعلقة بالإيواء المناسب للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية، حيث أنها الأكثر ارتفاعا من أجل إقامة مراكز إيواء للفلسطينيين.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم /الثلاثاء/، أن مستشفيات القطاع استقبلت 17 شهيدا و16 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 345، بينما بلغ إجمالي الإصابات 889.

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا منظومة الإيواء في غزة متهالكة مناخ فصل الشتاء مناطق خطرة أكثر تعرضا للفيضان والسيول

