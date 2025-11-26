ضبط طن أرز ناقص الوزن داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط طن أرز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص بحي غرب بمدينة أسيوط.

إحكام الرقابة على الأسواق

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وبإشراف المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الأنشطة المخالفة.

شارك في الحملة عز محمد عبد الرحمن وماهر صبحي خلة ومحمد بكر جاد الكريم، مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية.

وأكد المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.