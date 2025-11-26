قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
اتفاق تاريخي يعيد رسم خريطة شرق المتوسط.. لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين
كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية
حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها
ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبيةويهديه القلادة الذهبية
خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك
جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو
العسكريون يحكمون قبضتهم على غينيا بيساو بعد اعتقال الرئيس وسط فوضى انتخابية متصاعدة
رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من المدرسة إلى العناية.. محمد مصاب بمرض غامض وأسرته تستغيث بأسيوط

من المدرسة إلى سرير بالعناية الحرجة .. " محمد " مرض غامض يهاجمه وأسرته تستغيث لإنقاذ حياته بأسيوط
من المدرسة إلى سرير بالعناية الحرجة .. " محمد " مرض غامض يهاجمه وأسرته تستغيث لإنقاذ حياته بأسيوط
إيهاب عمر

لم يكن محمد، طالب الصف الأول بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، يدرك أن أول أيام الدراسة هذا العام قد تتحول إلى بداية رحلة ألم طويلة. فبعد الحادث للوهلة الأولى بسيط، أصبح يقضي 45 يومًا على فراش العناية الحرجة بين جلسات فصل البلازما والغسيل الكلوي، بينما تعيش أسرته صراعًا مريرًا لتوفير علاج تتجاوز تكلفته مليون جنيه لإنقاذ حياته.


سقط وتعرضت ركبته للدهس

بدأت القصة حين خرج محمد من مدرسته كأي طالب يحمل طموحات عام جديد، واتجه إلى موقف السيارات ليلحق بوسيلة المواصلات إلى قريته الزاوية. وأثناء صعوده إلى إحدى السيارات، سقط وتعرضت ركبته للدهس، لتبدأ مرحلة لم تتوقعها أسرته يومًا.

يقول الدكتور محمود علي، خال المريض: "محمد في أول يوم دراسة سقط أثناء محاولته ركوب سيارة بموقف الشادر أمام المدرسة، فمرت السيارة على ركبته. أجرينا له أشعة ورنين، وأكد الأطباء عدم وجود كسور، وأن الأمر مجرد كدمة من مرور الإطار على ركبته."

ارتفاع ضغطه إلى 220/170

وأضاف: "بعد 15 يومًا بدأت ركبته تتورم بشكل كبير، فذهبنا إلى أحد أساتذة العظام، ثم لطبيب جراحة لإزالة التورم وتنظيفه. وبعد العودة للمنزل فوجئنا بارتفاع ضغطه إلى 220/170 وكان على وشك انفجار بالمخ، وبدأ يدخل في غيبوبة وهلوسة. توجهنا به إلى طبيب جهاز هضمي، فاعتقد في البداية أن جهاز قياس الضغط معطّل، لكنه تأكد من خطورة الوضع وطلب نقلَه فورًا إلى مستشفى الإيمان العام، حيث ظل ضغطه مرتفعًا لساعتين كاملتين دون قدرة الأطباء على تحديد السبب، ليتم توجيهنا بعدها إلى مستشفى أسيوط الجامعي."


30 يومًا يخضع لتحاليل صباحية ومسائية


وتابع: "في المستشفى الجامعي كان الضغط مرتفعًا جدًا، ووظائف الكلى متدهورة، فتم نقله مباشرة إلى العناية الحرجة. وبعد الفحوصات اتضح ارتفاع الصوديوم وانخفاض البوتاسيوم. ظل لمدة 30 يومًا يخضع لتحاليل صباحية ومسائية لمحاولة معرفة سبب ارتفاع الضغط والمرض الذي يعاني منه."

ويقول الخال: "بحكم عملي بالمستشفى تواصلت مع الدكتورة مروة كمال، أستاذ أمراض الباطنة. وبعد دراسة الحالة قالت إن الأعراض تشير إلى اشتباه إصابة بنوع من الأمراض المناعية التي تسبب تجلطات في الأوعية الدموية، وتمنع وصول الدم للكلى، وتُسبّب تكسيرًا في خلايا الدم، مما يعرضه لنزيف خطير عند أي إصابة، ويؤدي إلى فقدان وظائف الكلى."


جلسات فصل البلازما
وأضاف: "تم إرسال تقرير طبي إلى خبراء في إنجلترا، وكانت التوصية ببدء جلسات فصل البلازما (Plasmapheresis) يوميًا لأنها تزيل الأجسام المضادة التي تهاجم الجسم، إضافة إلى جلسات غسيل كلوي يومية لوقف تدهور الكلى.

وأظهرت الفحوصات أن محمد مصاب بمرض نادر يُسمّى Thrombotic Microangiopathy – TMA، وهو مرض يؤدي إلى تدمير خلايا الدم، نقص الصفائح، وفشل حاد في وظائف الكلى، ما أدى إلى حاجته الماسة والفورية لدواء إيكوليزوماب (ECULIZUMAB) الذي تصل تكلفته إلى مليون جنيه للجرعة الأولى فقط.

كما أن العلاج المتخصص لحالات Complement-mediated TMA غير متوافر ضمن مظلة التأمين، ويستدعي تدخلًا عاجلًا ودعمًا إنسانيًا لإنقاذ حياة الشاب، فكل يوم يمر دون بدء العلاج يهدد وظائف الكلى والدم ويعرضه لمضاعفات قد تكون قاتلة.

وناشد الخال وزارة الصحة والمؤسسات الخيرية والجهات المعنية سرعة التدخل لتوفير العلاج اللازم لإنقاذ حياة شاب لم يبدأ حياته بعد.

أسيوط مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية رحلة ألم العناية الحرجة جلسات فصل البلازما الغسيل الكلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

صورة أرشيفية

موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟

ترشيحاتنا

وفد النقابة العامة للأطباء خلال زيارته بورسعيد

وفد من النقابة العامة يزور نادي الأطباء ببورسعيد لمتابعة أعمال التطوير

الأنبا أثناسيوس

الأنبا أثناسيوس يترأس عشية عيد مارمينا ويمنح الشموسية لـ35 من أبناء الكنيسة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات.. كيف تحصل على نسخة ورقية رسمية؟

بالصور

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد